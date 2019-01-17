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Россиянам рекомендовали не выходить из дома без масок

Александр Кондратюк/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Роспотребнадзор посоветовал жителям России всегда надевать медицинскую маску в общественных местах. В ведомстве заявили, что это сократит вероятность заразиться ОРВИ или гриппом.

«При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование», — говорится в сообщении службы.

Там отмечается, что вирусное заболевание, перенесённое «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям.

Ранее News.ru писал, что распространение гриппа и ОРВИ превысило эпидемиологический порог в десяти регионах России. В большинстве случаев чаще стали заболевать дети. Пациентов атакует вирус гриппа типа А, а также респираторные инфекции: парагрипп, аденовирус, РС-вирусы и другие.


#РОСПОТРЕБНАДЗОР #грипп #орви
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