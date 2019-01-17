Россиянам рекомендовали не выходить из дома без масок

https://news.ru/storage/news/5d616355ee4a0c93f50f6e836f25fbf5/4dde970c-d6f0-473c-ab52-b6db7361eda4_850.jpg Александр Кондратюк/РИА Новости

Роспотребнадзор посоветовал жителям России всегда надевать медицинскую маску в общественных местах. В ведомстве заявили, что это сократит вероятность заразиться ОРВИ или гриппом.

«При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование», — говорится в сообщении службы.

Там отмечается, что вирусное заболевание, перенесённое «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям.

Ранее News.ru писал, что распространение гриппа и ОРВИ превысило эпидемиологический порог в десяти регионах России. В большинстве случаев чаще стали заболевать дети. Пациентов атакует вирус гриппа типа А, а также респираторные инфекции: парагрипп, аденовирус, РС-вирусы и другие.