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Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом среди детей возросла

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Распространение гриппа и ОРВИ превысило эпидемиологический порог в десяти регионах России. В большинстве случаев чаще стали заболевать дети.

Пациентов всё атакует вирус гриппа типа А. Федеральная служба также сообщает о множестве фактов заражения респираторными инфекциями: парагрипп, аденовирус, РС-вирусы и другие, говорится на официальном сайте ведомства.

Осложнение ситуации с вирусом гриппа зафиксировано в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Греция, Латвия, Словакия отметились локальными вспышками, ещё в 12 странах Европы имели место случаи гриппоподобных заболеваний.

Ранее News.ru сообщал о вакцинации населения России от гриппа и ОРВИ. От вирусов защитились свыше 70 млн граждан РФ.


#РОСПОТРЕБНАДЗОР #эпидемии #грипп #орви
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