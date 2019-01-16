Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом среди детей возросла

https://news.ru/storage/news/0eba4bba36b7cf63d9e7d07081afa3af/e8429ba3-7786-4794-a8de-07e836e46511_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Распространение гриппа и ОРВИ превысило эпидемиологический порог в десяти регионах России. В большинстве случаев чаще стали заболевать дети.

Пациентов всё атакует вирус гриппа типа А. Федеральная служба также сообщает о множестве фактов заражения респираторными инфекциями: парагрипп, аденовирус, РС-вирусы и другие, говорится на официальном сайте ведомства.

Осложнение ситуации с вирусом гриппа зафиксировано в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Греция, Латвия, Словакия отметились локальными вспышками, ещё в 12 странах Европы имели место случаи гриппоподобных заболеваний.

Ранее News.ru сообщал о вакцинации населения России от гриппа и ОРВИ. От вирусов защитились свыше 70 млн граждан РФ.