Россиянам предоставят доступ к меддокументам

https://news.ru/storage/news/ff798c91662e5334afd7e414d20776e9/112d2c31-c112-4f77-8651-033c0d8f8e90_850.jpg Киселев Сергей/АГН "Москва"

Жителям России предоставят полный доступ к личным медицинским документам в разделе «Моё здоровье» на портале госуслуг к 2024 году, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, в настоящее время россияне имеют такую возможность лишь в 4% случаев.

Он отметил, что также важно обеспечить удобство при переводе пациента из амбулаторного звена в госпитальное. Для этого необходимо ввести принцип преемственности документооборота, чтобы избавить врачей от повторного заполнения документов, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что на сайте Минздрава опубликовали Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Представители ведомства напомнили россиянам, какие услуги им положены безвозмездно, и прописали предельные сроки оказания медицинской помощи. Эти гарантии прописаны в статье 41 Конституции Российской Федерации.