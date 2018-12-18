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Россиянам предоставят доступ к меддокументам

Киселев Сергей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Жителям России предоставят полный доступ к личным медицинским документам в разделе «Моё здоровье» на портале госуслуг к 2024 году, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, в настоящее время россияне имеют такую возможность лишь в 4% случаев.

Он отметил, что также важно обеспечить удобство при переводе пациента из амбулаторного звена в госпитальное. Для этого необходимо ввести принцип преемственности документооборота, чтобы избавить врачей от повторного заполнения документов, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что на сайте Минздрава опубликовали Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Представители ведомства напомнили россиянам, какие услуги им положены безвозмездно, и прописали предельные сроки оказания медицинской помощи. Эти гарантии прописаны в статье 41 Конституции Российской Федерации.


#россия #здоровье #медицина #Минздрав #документы
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