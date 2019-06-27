https://static.news.ru/photo/a72351e4-98e4-11e9-9782-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Госдуму внесён законопроект, освобождающий от НДС безвозмездную передачу продуктов питания с истёкшим сроком годности.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР Сергей Вострецов и Юрий Волков.

Мы предлагаем создать механизм, при котором торговые сети смогут раздавать нуждающимся россиянам продукты с истекающим сроком годности, — заявил агентству ФАН Власов.

По законодательству передача товара облагается НДС, поэтому благотворительность превращается в дополнительные расходы. Политики предлагают прописать в Налоговом кодексе РФ эту ситуацию, чтобы освободить бизнес от затрат. Кроме того, данная мера позволит стимулировать магазины не выбрасывать просроченные продукты, а раздавать их.

Предложение также распространяется на бутилированную воду. Однако оно не касается алкогольных напитков и детского питания.

Как писал News.ru, посетитель супермаркета в городе Кирове заставил продавца утилизировать просроченную продукцию. Её в магазине представили по акционной цене, предварительно заклеив дату производства.