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Новые стандарты госномеров введут в РФ летом

Авилов Александр/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Параллельно со вступлением в силу закона о регистрации машин в автосалонах в России появятся новые типы государственных регистрационных номеров. Нововведение не потребует от водителей обязательной перерегистрации.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России разработал 10 типов новых госномеров. В частности, меньший по размеру знак для мотоциклов, номера для японских праворульных автомобилей квадратной формы, а также особые таблички для мопедов, классических и спортивных автомобилей.

Вступление в силу нового ГОСТа было перенесено Росстандартом с 1 января на 4 августа 2019 года по просьбе правоохранителей. Одна из причин этого — тот факт, что ведомство уже закупило знаки на 2019 год, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.


#россия #автомобили #мотоцикл #госномера
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