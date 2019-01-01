Новые стандарты госномеров введут в РФ летом

Параллельно со вступлением в силу закона о регистрации машин в автосалонах в России появятся новые типы государственных регистрационных номеров. Нововведение не потребует от водителей обязательной перерегистрации.
Научный центр безопасности дорожного движения МВД России разработал 10 типов новых госномеров. В частности, меньший по размеру знак для мотоциклов, номера для японских праворульных автомобилей квадратной формы, а также особые таблички для мопедов, классических и спортивных автомобилей.
Вступление в силу нового ГОСТа было перенесено Росстандартом с 1 января на 4 августа 2019 года по просьбе правоохранителей. Одна из причин этого — тот факт, что ведомство уже закупило знаки на 2019 год, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что в Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.