Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Митинги, пикеты и собрания в рамках акции «Общество требует справедливости» начались 23 июня в России. Публичные мероприятия в поддержку журналистов и политических заключённых проходят в десятках городов.

В Москве на 17:00 должен состояться митинг на проспекте Сахарова, сообщает Профсоюз журналистов и работников СМИ. Также акции заявлены в Петербурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске, Ульяновске, Омске, Казани,...