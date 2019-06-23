Родители детей, которые пострадали в результате поломки аттракциона в парке «Сокольники», встретятся в начале следующей недели с собственником «Колобка». Встреча будет посвящена обсуждению размера компенсации.
Переговоры пройдут в дирекции парка, передаёт
Ранее News.ru писал, что аттракцион «Колобок» закрыли до выяснения обстоятельств случившегося, заявил директор зоны отдыха Андрей Лапшин. По его словам, специалистам необходимо выяснить, была ли это техническая неисправность, брак или ошибка оператора.