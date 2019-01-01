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Ребёнку из магнитогорского дома подарили ноутбук от Путина

РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Подростка, доставленного в больницу из обрушившегося в Магнитогорске дома, навестил губернатор Челябинской области. Он привёз мальчику подарок, который тот попросил у президента Владимира Путина.

Ещё до Нового года глава государства посещал ребёнка. Он узнал, какой подарок мальчик хочет на Новый год, и пообещал привезти его.

«Серёжа в целом очень позитивный ребенок. Сейчас восстанавливается. Станет хорошим человеком — в этом никаких сомнений нет», — передаёт слова главы региона «Верстов.инфо».

Всей семье мальчика удалось выжить. Мама регулярно приходит к сыну, а бабушка лежит в другой больнице.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин пообещал привезти подарок 13-летнему мальчику, пострадавшему при взрыве газа в Магнитогорске. Об этом глава государства заявил во время визита в местную больницу.


#ПОДАРОК #БОЛЬНИЦА #магнитогорск #обрушение
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