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Путин привезёт подарок пострадавшему в Магнитогорске

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин пообещал привезти подарок 13-летнему мальчику, пострадавшему при взрыве газа в Магнитогорске. Об этом глава государства заявил во время визита в местную больницу.

«Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу», — цитирует лидера страны РИА Новости.

Он также поинтересовался у подростка его состоянием и тем, сколько времени тот провёл под завалами. Пострадавший рассказал, что спасателям потребовалось более часа, чтобы вызволить его.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей, писал News.ru.


#путин #дети #ЧП #магнитогорск
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