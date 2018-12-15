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Путин разберётся с цирком Cirque du Soleil в Сколково

общество [ версия для печати ]

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре при президенте РФ рассказал о намерениях одного из богатейших бизнесменов России Михаила Гуцериева открыть в Сколково в 2019 году стационарную площадку канадского цирка Cirque du Soleil. Владимир Путин пообещал с этим разобраться.

«Господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка цирка Cirque du Soleil, я считаю, что это неприемлемо», — сказал Запашный.

Путин согласился с Запашным, что эти инвестиции были бы более полезны российскому искусству.

«Распахивать ворота так уж не стоит. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история», — сказал президент.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин обещал Иосифу Кобзон сходить с ним в цирк. «Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это», — рассказал российский лидер на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.


#путин #цирк #сколково
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