Путин пообещал сходить в цирк

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Владимир Путин и Иосиф Кобзон

Президент РФ Владимир Путин обещал Иосифу Кобзону сходить с ним в цирк.

«Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это», — рассказал российский лидер на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратился к президенту с вопросом о записях, которые Путин делает во время заседаний.

«Вы можете туда записать: надо сходить в цирк? И в 2019 году мы вас ждём в Большом московском цирке на столетие (российского циркового искусства)», — сказал Запашный.

На это Путин ответил, что такая запись в его ежедневнике уже есть.

«Посмотрим, когда это будет удобнее, сделаю обязательно», — добавил президент.

Кобзон скончался на 81-м году жизни. 27 июля сообщалось о том, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из столичных больниц.