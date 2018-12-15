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Путин недоволен пропагандой наркотиков в рэпе

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общество [ версия для печати ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает наркотики — прямым путём к деградации нации. Так глава государства отреагировал на мнение, что рэп держится на трёх китах, это — секс, наркотики и протест.

«Больше всего беспокоят наркотики, им нравится там где-то „за бугром“ этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают», — сказал глава государства на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге.

Вопрос о закрытии рэп-концертов поднял на встрече с президентом продюсер Игорь Матвиенко. По его мнению, запрещать концерты этически неправильно. Это создаёт большой общественный резонанс и артисты уже выстраиваются в очередь за этим хайпом.

«Артист не собрал зал и провоцирует полицию. Сейчас много таких аферистов», — отметил продюсер.

Президент ответил, что «хватать и не пущать» — это плохой пример, дающий обратный эффект.

«Если невозможно остановить, нужно возглавить и направлять», — заключил Путин.

Глава государства рекомендовал сотрудникам Кремля встретиться отдельно с Игорем Матвиенко и обсудить тему запрета рэп-концертов подробнее.

За последний месяц в разных регионах страны были отменены или сорваны силовиками концерты Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона».

Ранее News.ru сообщил, что Госдума Р Ф объявила о запуске российского конкурса «Безграничный рэп». Заявки принимаются от молодых музыкантов, кому ещё не исполнилось 30 лет. Для участия в конкурсе необходимо записать трек о любом населенном пункте России.


#владимирпутин #рэперы
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