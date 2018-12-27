Путин назвал два главных события 2018 года

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин рассказал, что наиболее значимыми событиями 2018 года он считает открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу. Об этом российский лидер сообщил, выступая перед началом традиционной новогодней встречи от имени президента в Большом театре.

Путин пояснил, что уходящий год «был особенным для всех», но есть важные события, которые сплотили всех граждан России. К таким событиям президент отнёс возведение Крымского моста и ЧМ-2018.

Глава государства отдельно поблагодарил добровольцев и волонтёров. Он их назвал «настоящими гражданами» и отметил, что они ответственно и добросовестно помогали на всех важных мероприятиях.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин принял недавно избранных губернаторов. Во встрече приняли участие пять новых глав регионов: Валентин Коновалов, который возглавил Хакасию, губернаторы Хабаровского края и Владимирской области Сергей Фургал и Владимир Сипягин соответственно. На переговорах обсудили итоги выборных кампаний и наметили планы будущей работы по улучшению ситуаций в регионах.