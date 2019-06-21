https://static.news.ru/photo/9f158264-9426-11e9-8e31-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Гайзер Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Обвинение не согласно с тем, что Гайзер оправдан по статье 210 УК — создание организованного преступного сообщества и участие в нём, — сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

10 июня суд приговорил Гайзера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в 160 млн рублей, признав его виновным в мошенничестве. Это наказание мягче того, что просила для экс-чиновника прокуратура — 21 год колонии и 500 млн рублей штрафа.

По версии следствия, Гайзер и другие 18 фигурантов дела в течение 2005–2015 годов похитили акции «Птицефабрики Зеленецкая», причинив ущерб в 3,34 млрд рублей. Кроме того, следователи считают, что Гайзер и его сообщники причастны к похищению средств «Фонда поддержки инвестиционных проектов», нанеся предприятию вред в размере 3,5 млрд рублей.

Ранее News.ru писал о том, что суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии.