Продюсер Андрей Загорский, который снимает фильм об умершей Юлии Началовой, выразил своё отношение к идеям поклонников об увековечивании её имени. Из всех обсуждаемых фанатами вариантов — от переименования улиц до постройки храма — приемлемым он считает мемориальную доску на доме, где жила певица.
Насколько мне известно, родственники относятся к этому негативно. Действительно, прежде чем устанавливать храм или что-то подобное, нужно причислить Юлю к лику святых, — рассуждает Загорский.
Он рассказал корреспонденту
Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. Ранее News.ru писал о том, что жизнь артистки оборвала случайность. Об этом заявил её лечащий врач, главный медик клиники «Можайка 10» Василий Шуров. По его словам, она натёрла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне заражения крови.