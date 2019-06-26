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Иностранцев, которые имеют непогашенные штрафы за нарушение ПДД в России, не будут пускать в страну. Министерство внутренних дел совместно с Федеральной таможенной службой хочет для этого создать информационную базу данных.

В результате появится возможность контролировать уплату штрафов [за нарушение ПДД] иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств, — приводит РИА...