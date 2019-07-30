https://static.news.ru/photo/abf906b6-b2d7-11e9-9a25-fa163e074e61_660.jpg Михаил Светов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер Либертарианской партии Михаил Светов полтора часа после задержания был недоступен. Представители организации не знали, где он, заявили в её пресс-службе.

В настоящий момент политик находится в Пресненском ОВД, передаёт « Интерфакс ». Однако до сих пор неизвестно, как он себя чувствует.

Кроме того, в объединении нет информации о причинах задержания. По данным адвоката Григория Червонного, сотрудники правоохранительных органов планируют составить протокол о повторном нарушении правил проведения митингов.

В партии предположили, что дело может быть связано с призывами Светова выходить на акции или попыткой согласовать мероприятие 3 августа. Также причиной могла стать онлайн-трансляция митинга 27 июля.

Председатель федерального комитета организации Сергей Бойко рассказал, что при задержании силовики отказались объяснить причину задержания. На вопрос об основаниях их действий они просто оттолкнули политика в сторону.

Мы вышли из департамента региональной безопасности мэрии на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Прошли порядка 600 метров, к нам подъехал полицейский автомобиль, из него вышли сотрудники ОМОНа, и заявив, что в отношении Михаила проводится проверка, задержали его, — отметил он.

Как писал News.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность росгвардейцам и полицейским, которые 27 июля применяли силу к участникам митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По его словам, силовики якобы выполняли свой долг.

Также он объявил, что оппозиционная Либертарианская партия готовит некие провокации для жителей столицы. До этого глава организации Михаил Светов сообщил об отзыве заявки на проведение митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа, поскольку организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы.