https://static.news.ru/photo/68fbebf6-9ca9-11e9-a6f3-fa163e074e61_1024.jpg Екатеринбург Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правнук священномученика Георгия Бегмы Андрей Жиронкин обратился в администрацию Екатеринбурга с просьбой о переименовании улицы Хохрякова в центре города. Свою инициативу он объяснил тем, что этот большевистский деятель повинен в расправе над его предком и царской семьёй.

В мэрии отметили, что для смены названия улицы необходимы соответствующее ходатайство, подкреплённое по меньшей мере сотней подписей, и обоснование необходимости переименования.

Представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова полагает, что подписи в поддержку инициативы Жиронкина будет собрать нетрудно. Примерно половину необходимого минимума составят подписи его родственников. Она также отметила, что смена названия улицы Хохрякова может стать «замечательным подарком» к Царским дням, сообщает URA.RU .

Ранее News.ru писал, что в Каспийске предложили переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина. По мнению одного из общественных активистов, таким образом будет восстановлена историческая справедливость.