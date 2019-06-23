https://static.news.ru/photo/623653d2-95f7-11e9-8f5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: t.me/profzhur

Три человека задержаны силовиками после митинга «Общество требует справедливости» на проспекте Сахарова в Москве. На них составили административные протоколы.

В настоящее время задержанных отпустили из ОВД «Красносельский» с протоколами о нарушении правил проведения публичных мероприятий, передаёт « ОВД-Инфо ».

Задержанными оказались Артём Лоскутов, Иван Русаков и Константин Бондаренко.

Между тем, в Петербурге полиция выпустила задержанного на акции Вадима Казака без составления протокола, передаёт « МБХ медиа ».

Как писал News.ru, ранее полиция задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости» в Петербурге. Власти Северной столицы ранее отказались согласовывать мероприятие. В Москве митинг на проспекте Сахарова собрал, по разным оценкам, от 1800 до 3600 человек.