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Голодец: посещаемость театров в России ставит рекорды

Ольга Голодец Сергей Лантюхов/News.ru

Ольга Голодец

общество [ версия для печати ]

В РФ наблюдается рост посетителей во всех учреждениях культуры. Об этом рассказала вице-премьер правительства Ольга Голодец на одной из экспертных дискуссий в рамках Гайдаровского форума.

Голодец считает, что этот рост количества посетителей уникальное явление, передаёт корреспондент News.ru. По предварительной оценке, за 2018 год на выставки в нашей стране сходили около 140 млн раз.

«Театры у нас посетило 40 млн зрителей. Это небывалые цифры, такого уровня посещения не было даже в советское время, когда численность населения была значительно больше», — отметила вице-премьер.

Как ранее писал News.ru, суммарные сборы российских кинотеатров за 1 января составили 480 млн рублей. Это на 17% больше, чем аналогичный показатель прошлого года — 410 млн рублей.


#театр #ОльгаГолодец #гайдаровскийфорум
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