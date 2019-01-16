Голодец: посещаемость театров в России ставит рекорды

https://news.ru/storage/news/eaa357b6ef5682d7e1e95ddd5fd17b8c/de17218d-975d-4be7-98b9-9394ef6f5776_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Ольга Голодец

В РФ наблюдается рост посетителей во всех учреждениях культуры. Об этом рассказала вице-премьер правительства Ольга Голодец на одной из экспертных дискуссий в рамках Гайдаровского форума.

Голодец считает, что этот рост количества посетителей уникальное явление, передаёт корреспондент News.ru. По предварительной оценке, за 2018 год на выставки в нашей стране сходили около 140 млн раз.

«Театры у нас посетило 40 млн зрителей. Это небывалые цифры, такого уровня посещения не было даже в советское время, когда численность населения была значительно больше», — отметила вице-премьер.

Как ранее писал News.ru, суммарные сборы российских кинотеатров за 1 января составили 480 млн рублей. Это на 17% больше, чем аналогичный показатель прошлого года — 410 млн рублей.