Сильный дождь с грозой и резкое похолодание ожидают жителей Московского региона в пятницу, 28 июня. Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.
По данным
Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 и 28 июня из-за неблагоприятной погоды. МЧС выпустило соответствующее экстренное предупреждение.
Ранее News.ru писал о том, что на Московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. В выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер и похолодание до 12 градусов тепла в дневное время суток.