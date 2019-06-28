https://static.news.ru/photo/ab4f3ede-9968-11e9-88aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Сильный дождь с грозой и резкое похолодание ожидают жителей Московского региона в пятницу, 28 июня. Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.

По данным Гидрометцентра , температура воздуха днём не превысит 16 градусов тепла, а в ночь на субботу, 29 июня, столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов. При этом днём 29 июня воздух прогреется лишь до 11–13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба.

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 и 28 июня из-за неблагоприятной погоды. МЧС выпустило соответствующее экстренное предупреждение.

Ранее News.ru писал о том, что на Московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. В выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер и похолодание до 12 градусов тепла в дневное время суток.