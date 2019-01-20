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Водителей предупредили об опасности на дорогах Москвы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Транспортный комплекс столицы призвал автомобилистов соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах в связи с неблагоприятной погодой.

По данным информационного центра комплекса, в настоящее время столбики термометров показывают 6 градусов мороза. Небольшое потепление ожидается к вечеру, а вместе с ним начнётся снегопад.

«На дорогах будет очень скользко. Если вам надо куда-то ехать, пожалуйста, будьте аккуратны за рулём», — говорится в сообщении.

Однако водителям лучшего всего отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Ранее News.ru писал, что облачная погода с небольшим снегом, гололедицей и порывистым ветром ожидает москвичей 20 января. Днём в городе температура воздуха будет от трёх до пяти градусов мороза, ночью опустится до минус девяти градусов. В Подмосковье в дневные часы ожидается от трёх до восьми градусов ниже нуля, ночью может похолодать до минус 11 градусов.


#москва #автомобили #погода #дороги #гололедица
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