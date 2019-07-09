https://static.news.ru/photo/a8c96cb8-a244-11e9-b2f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/yaroslavamudraya

В Московской области летние фестивали посетили уже 40 тысяч человек. Они проходят в Ступино, Клину и Горках Ленинских.

Прошедший в Клину V Международный фестиваль искусств имени Чайковского стал главным событием этого сезона и побил рекорд посещаемости — 28 тысяч человек. Все желающие могли побывать на концерте и попасть в фан-зону, которую в итоге посетили 1,6 тысячи детей. На фестиваль «Jazzовые сезоны», который проходил в Горках Ленинских, за два дня пришло более 10 тысяч человек.

Оба наших крупнейших фестиваля — Чайковского и «Jazzовые сезоны» — в этом году отмечают пятилетие, и не может быть лучшего подарка от аудитории, чем эти радостные цифры. За пять лет мы сформировали нашего зрителя, люди уже поставили подмосковные фестивали в свой личный календарь, теперь самое главное — не сбавлять темп, — заявила министр культуры региона Нармин Ширалиева.

Также 9−11 августа в деревне Дубровское пройдёт сырный фестиваль. В нём примут участие порядка 300 российских сыроварен и фермерских хозяйств, сообщает телеканал «360» .

Ранее News.ru писал, что в Швейцарии лётчики ошиблись фестивалем и выступили не перед теми зрителями. Пилоты должны были выступить на празднование в честь Оскара Бидера, а оказались на 31-м фестивале Йодля в соседнем городе.