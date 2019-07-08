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Курьёзный случай произошёл со швейцарской пилотажной группой Patrouille Suisse, которые должны были выступить в городе Лангенбрюк на праздновании в честь столетия со дня смерти пионера швейцарской авиации Оскара Бидера.

Группа пилотов отклонилась от маршрута и прилетела на 31-фестиваль Йодля в соседний город Мюмисвиль, который находится на северо-западе Швейцарии. Гости фестиваля были удивлены великолепной организации мероприятия, так как изначально было заявлено только выступление артистов на главной сцене города.

О своей ошибке пилоты узнали после выступления, когда вернулись на базу. Как выяснилось лётчики отклонились от маршрута на 6 км., информирует The Aviationist .

Cтарший группы заметил скопление людей и яркие палатки в центре соседнего Мюмлисвиля, где проходил 31-й фестиваль йодля северо-западной Швейцарии, - сообщил представитель Военно-воздушных сил Швейцарии.

Как отметили в пресс-службе ВВС Швейцарии, пилоты перепутали местности, так как Patrouille Suisse летают на старых американских истребителях F-5E Tiger, не оборудованных GPS-навигацией.

Пилоты ориентировались исключительно по карте и ориентирам на земле, при этом наземной команды корректировщиков у группы не было.

Ранее досадный курьёз произошёл во время выступления одного из участников Конкурса классической музыки им. Чайковского. Конкурсант из Китая сбился в своей программе и не смог достойно выступить. Виной тому стала невнимательность сотрудника оркестра им. Е.Ф. Светланова, который по ошибке разложил ноты на пюпитре музыканта в обратном порядке, писал News.ru.