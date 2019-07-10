https://static.news.ru/photo/441316c4-a317-11e9-8f00-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Один из пилотов пассажирского самолёта, следовавшего из Черногории в Москву, пережил сердечный приступ во время полёта. Борт экстренно сел в Калуге.

Ранее было известно, что причина посадки не в аэропорту назначения (им должен был быть Домодедово) вызвана обмороком члена экипажа. О точном диагнозе сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что после приземления мужчина пришёл в себя и его госпитализировали.

На борту во время инцидента находились 85 пассажиров. Самолёт принадлежит авиакомпании Montenegro Airlines. Судно пока остаётся в аэропорту Калуги.

Перевозчик пообещал доставить людей к месту назначения. Вероятно, пассажиров отправят в Москву на автобусах.

Ранее News.ru писал, что дипломы десятков пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет, оказались недействительными. Это стало известно в результате проверки Генпрокуратуры после катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.