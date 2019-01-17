Пенсионерам Подмосковья компенсируют вывоз мусора

https://news.ru/storage/news/f9d3c22a3d97143a4d18c6438404d603/4c9f9859-2408-4ca1-8090-5a0a473c3f27_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Власти Московской области в трёх чтениях приняли закон о 50% компенсации оплаты за вывоз мусора для отдельных категорий граждан. Речь идёт об инвалидах, членах многодетных семей, пенсионерах и гражданах предпенсионного возраста.

С начала 2019 года компенсация будет прописываться в платёжных квитанциях отдельной строкой, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора. Им станет компания «Российский экологический оператор», которая будет заниматься сбором и утилизацией мусора, а также проводить экспертизу полигонов и организовывать проекты по переработке отходов.