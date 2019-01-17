Пенсионерам Подмосковья компенсируют вывоз мусора

Власти Московской области в трёх чтениях приняли закон о 50% компенсации оплаты за вывоз мусора для отдельных категорий граждан. Речь идёт об инвалидах, членах многодетных семей, пенсионерах и гражданах предпенсионного возраста.
С начала 2019 года компенсация будет прописываться в платёжных квитанциях отдельной строкой, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора. Им станет компания «Российский экологический оператор», которая будет заниматься сбором и утилизацией мусора, а также проводить экспертизу полигонов и организовывать проекты по переработке отходов.