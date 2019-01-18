Патриарх Кирилл стал почётным профессором РАН

https://news.ru/storage/news/4b1803bf6fcf371cbfa16affc7029bac/090f7d71-e324-4210-b511-1eb62c42da70_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почётного профессора Российской академии наук. Официальная церемония присвоения состоится в ходе очередного заседания президиума РАН.

Оно пройдёт 22 января.

В академии патриарха назвали «большим популяризатором науки».

«Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — цитирует «Интерфакс» руководителя пресс-службы РАН Светлану Попову.

Патриарх Кирилл уже является почётным профессором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Звание почётного профессора РАН, помимо него, также присвоено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Новых почетных профессоров на президиуме Российской академии наук представит лично вице-президент РАН Юрий Балега, отмечает «Царьград».

Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко обвинил патриарха в причастности к гибели мирных жителей Донбасса. Он выразил несогласие с теми, кто предпочитает оставаться в церкви Московского патриархата, где службы начинаются с молитвы за Кирилла, но пообещал уважать их выбор.