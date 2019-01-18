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Порошенко: патриарх Кирилл — соучастник убийств в Донбассе

Petro Poroshenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал обеспечить права верующих и сделать всё возможное, чтобы избежать кровопролития. Он назвал провокациями России конфликты, связанные с переходом религиозных общин из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в новую Православную церковь Украины (ПЦУ).

При этом глава государства назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла причастным к гибели мирных жителей в Донбассе. Он заявил, что защитит религиозный выбор украинцев, даже если сам не одобряет его.

«Если им нравится идти в церковь, где служба начинается с молитвы за Кирилла, который молится за российскую власть, российскую армию, который присутствует на коллегии Министерства обороны РФ, где планируют, как убивать украинцев, который участвует в Совете безопасности РФ, — это их выбор», — цитирует Порошенко издание «Гордон».

Президент подчеркнул, что решение о переходе из одной церкви в другую должны принимать сами религиозные общины, и пообещал защитить «выбор каждого человека, каждого прихода». Он также заверил, что власти будут действовать «исключительно мирно, в рамках правового поля».

Между тем из разных частей страны всё чаще поступают сообщения о силовом захвате храмов УПЦ. Часто этому предшествуют сборы общественности того или иного населённого пункта с неоднозначными итогами голосования. Вскоре на спорной территории появляются представители радикальных группировок, которые при поддержке или молчаливом согласии местных властей и правоохранительных органов срезают замки на дверях церквей и обеспечивают туда доступ священникам ПЦУ.

17 января, как сообщал News.ru, Верховная рада Украины приняла закон, который устанавливает регламент перехода религиозных организаций из одной юрисдикции в другую. Документ вступит в силу после его подписания президентом Украины Петром Порошенко.


#петрпорошенко #упц #церковныйраскол #патриархкирилл #пцу
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