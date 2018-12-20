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Россияне подали тысячи заявок на патентование изобретений

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Заявки на патенты для своих изобретений с начала текущего года подали 19 573 россиянина, что почти на 12% превышает показатель прошлого года.

Чаще всего разработки касаются сферы IT, радиотехники, ядерной энергетики, строительства газо- и нефтепроводов и технологий в области полупроводниковых приборов.

«С учётом сложившейся ситуации повысилась потребность в технологиях, касающихся военно-промышленного комплекса», — отметили в Роспатенте.

Там добавили, что популярностью пользуется сфера крупногабаритного, железнодорожного и водного транспорта, а также область космических технологий.

По словам экспертов, в каждой области при патентовании повышенный интерес наблюдается к определённым направлениям. Например, в IT — защита информации, а в ядерной энергетике — разработка ядерных реакторов и ядерных энергетических установок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале News.ru.

Ранее руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о передовых изобретениях россиян и о том, почему большая часть отечественных разработок продолжает нелегально уходить за границу, а американцы, несмотря на непростые отношения между странами, активно патентуются в России.


#россия #Роспатент #изобретения
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