Россияне подали тысячи заявок на патентование изобретений

https://news.ru/storage/news/ab9ce458b4eda635718dffb0139dd640/3afb773e-7c3a-46b7-a94b-fcbabbb73c77_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Заявки на патенты для своих изобретений с начала текущего года подали 19 573 россиянина, что почти на 12% превышает показатель прошлого года.

Чаще всего разработки касаются сферы IT, радиотехники, ядерной энергетики, строительства газо- и нефтепроводов и технологий в области полупроводниковых приборов.

«С учётом сложившейся ситуации повысилась потребность в технологиях, касающихся военно-промышленного комплекса», — отметили в Роспатенте.

Там добавили, что популярностью пользуется сфера крупногабаритного, железнодорожного и водного транспорта, а также область космических технологий.

По словам экспертов, в каждой области при патентовании повышенный интерес наблюдается к определённым направлениям. Например, в IT — защита информации, а в ядерной энергетике — разработка ядерных реакторов и ядерных энергетических установок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале News.ru.

Ранее руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о передовых изобретениях россиян и о том, почему большая часть отечественных разработок продолжает нелегально уходить за границу, а американцы, несмотря на непростые отношения между странами, активно патентуются в России.