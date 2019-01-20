Ожидаемое лунное затмение увидят в центре России

Ожидаемое 21 января лунное затмение жители европейской части России смогут наблюдать невооружённым глазом. Желающие рассмотреть полутеневую фазу явления должны будут использовать телескоп с нейтральными фильтрами.
Полное затмение Луны произойдет с 6.34 до 9.51 по московскому времени. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко, сообщает РИА Новости.
В момент полного затмения Луна будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и её видимый диаметр увеличится примерно на 8% - в земную тень войдёт Суперлуна.
«Затмение будет наблюдаться наилучшим образом в Северной и Южной Америке, на европейской части России его тоже можно будет наблюдать: полутеневое, частное, и перед заходом Луны за горизонт для наблюдателей уже будет видна полная фаза», — заявил Зубко.
По его словам, заход Луны в Москве ожидается около 8.46, то есть до этого времени затмение там будет видно. Не смогут увидеть явление жители Приморья.
Эксперт добавил, что Луна, погружаясь в тень, не «исчезнет» полностью, а приобретёт цвет от красного до красно-коричневого. Точный оттенок цвета Луны будет зависеть от степени прозрачности атмосферы.
Ранее News.ru сообщал, что кольца Сатурна покажутся в небе над Москвой. В июле текущего года Сатурн окажется настолько близко к Земле, что жители Московского региона смогут невооружённым глазом наблюдать его кольца и крупнейший спутник — Титан.