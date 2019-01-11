Осторожно, даунсайзинг: как маскируют рост цен

https://news.ru/storage/news/f25f6c453520ff23170cbd1e145cbd60/c10f609e-6e3c-4650-8af2-a76b0a59d2bd_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Производители снова уменьшили массу продуктов и объём упаковок

Один из скандальных законов минувшего года вступил в силу 1 января 2019. Речь идет об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Очевидно, что и товары должны подорожать, но этого, на первый взгляд, не происходит. На какие ухищрения идут производители, чтобы избежать растущей налоговой нагрузки и не потерять потребителя, разбирался News.ru

НДС — это косвенный налог, который взимается с производителей товаров и услуг на всех этапах производства. Простым языком — это плата за право производить и продавать товар. Предприниматели предпочитают закладывать эти затраты в конечную цену товара, отсюда и рост цен.

Но маркетологи не зря едят свой хлеб и давно уже придумали, как поднять цену и не спугнуть потребителя. Гениальное решение носит название «даунсайзинг», что переводится как «уменьшение размера».

«Это ценовая манипуляция, связанная не с повышением цены, а со снижением продаваемого объема, и основана она на психологическом приеме установления справедливой цены, т. е. человек не замечает, что цена выросла просто потому, что он не платит больше, а то, что он покупает меньше он не замечает. Для человека важно не заплатить больше», — разъяснил News.ru маркетолог Андрей Арно.

Рассмотрим этот кейс на примере молока, которое сейчас как раз подорожало.

Александр Мартьянов/News.ru

Покупатель визуально знает примерный размер пакета молока и привык к объему 1 литр. Но обратите внимание на ценник, вместо объема на нем указана масса — 930 граммов. Один литр молока, в среднем, весит 1,27 — 1,32 кг. Соответственно, 930 граммов — это 732 миллилитра молока, что меньше ожидаемого объема на четверть.

Александр Мартьянов/News.ru

С ростом НДС подорожал и хлеб. Измерять батон литрами было бы совсем глупо, поэтому пространство для ценовых манёвров здесь скуднее, чем в случае с молоком. Но и тут не стоит верить глазам — изменив форму буханки производитель незаметно уменьшает массу. Изображенный на фото ценник содержит в себе целый ряд хитрых маркетинговых уловок. Обратите внимание, что самая привлекательная цена — 31,90 — указана крупным шрифтом, а вот мелкая надпись над ней гласит, что стоимость товара актуальна только для владельцев скидочной карты магазина. Для тех, у кого бонусной карты нет, цена составит 37,99 рублей — это число указано гораздо меньшим шрифтом. Килограмм такого хлеба обойдется в 116 рублей — эту надпись и вовсе разглядят только обладатели хорошего зрения.

Александр Мартьянов/News.ru

Но как быть со штучными товарами, такими как куриные яйца? Производитель этого продукта предпочел изобретательности дерзость — в упаковке теперь не 20, а 18 яиц, а цена остается прежней — 128,99руб. Другой пример в этой категории — девять яиц в упаковке.

Пожаловаться на даунсайзинг можно, разве что, самому производителю, так как закон не нарушен, если объем или масса продукта соответствуют указанному на упаковке. В России этот приём приобрел популярность в 2014 году во время экономического кризиса, вызванного западными санкциями в отношении РФ. Примечательно, что с явлением, обратным даунсайзингу, потребитель практически никогда не сталкивался.

«Если производитель уже начал выпускать объем, к примеру, 970 мл, к 1 л он уже не вернется — отныне для него это невыгодно. Единственной причиной возврата к прежним объёмам может стать резкий экономический рост, вынуждающий предпринимателей конкурировать не только по цене, но и по объёму, как например это происходило между Пепси-колой и Кока-колой. Они все зашли на рынок с маленькими бутылками, по 0,5 л, а потом Пепси-кола выпускает напитки Пепси и Аква-минерале объемом 0,6 л и это значительно продвинуло их в конкурентной борьбе,» — рассказывает эксперт по маркетингу.

Александр Мартьянов/News.ru

Первоначально понятие даунсайзинга относилось к кадровой сфере. В 1980-е года успешные предприятия пришли к идее, что получение прибыли является единственной важной целью. Сокращение сотрудников — даунсайзинг — один из эффективных способов увеличить доходы путем снижения затрат на рабочую силу. Так, в 1995 году компания MobilOil заявила о росте прибыли на 19% по сравнению с предыдущим годом, а через несколько дней было уволено 4700 работников — это 9% от общего числа сотрудников.

С продуктами ситуация похожая, но вряд ли хитрые манипуляции положительно влияют на имидж производителя. Столкнувшись со здоровой конкуренцией на рынке и внимательностью потребителя даунсайзинг способствует снижению продаж. Крупные компании давно отказались от этого метода.

Автором термина принято считать главного экономиста инвестиционного банка MorganStanley Стивена Роуча. Позже Роуч сам усомнился в пользе своей идеи.