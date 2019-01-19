Экс-оператор «России 24» рассказал об унижениях на канале

https://news.ru/storage/news/6958818a6371fb64e7dd0a783d614dfd/f375d22c-3063-4a1c-9520-11f3917c3601_850.jpg Roman Denisov/Global Look Press

Бывший оператор телеканала «Россия 24» Леонид Кривенков рассказал о системе оплаты труда в медиахолдинге ВГТРК, которая позволяет руководству безнаказанно шантажировать сотрудников. По его словам, оклады в компании даже по российским меркам очень малы.

Например, в 2015 году оператор официально получал 6860 рублей. Однако помимо официального оклада в холдинге существует «хитрая» система надбавок — их могут выплачивать, а могут и удержать, если сотрудник «неправильно» себя вёл.

Обычно Кривенков получал около 42 тысяч рублей, однако несколько раз ему выплачивали только оклад. Он пытался судиться с работодателем, однако проиграл.

Кроме того, оператор подавал к ВГТРК иск с жалобой на то, что ему не дали отпуск. Он заявил, что не был в отпуске семь лет, так как холдинг ежегодно увольнял его и других сотрудников, а на следующий день брал обратно на работу. Судебные инстанции всегда вставали на сторону ВГТРК, сообщает «Радио Свобода».

Как ранее писал News.ru, холдинг заявил, что информация о возможном участии Сергея Лазарева в Евровидении от России является слухами. Представители компании подчеркнули, что имя представителя будет названо только в конце января.