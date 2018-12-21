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Новые мосты хотят построить в Москве

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Девять новых мостов планируется построить в Москве к 2020 году, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, проектно-изыскательские работы практически завершились.

В пресс-службе ведомства отметили, что четыре моста появятся на реках Лихоборка и Яуза в районах Свиблово и Останкинский в составе Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе.

Ещё один мост с тремя полосами движения в каждом направлении планируется возвести через Москву-реку по основному ходу Южной рокады от Шоссейной до Каспийской улицы. Он соединит районы Печатники, Марьино и Москворечье-Сабурово.

«Планируется строительство моста через реку Нищенку в составе Юго-Восточной хорды на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца», — рассказали в департаменте.

Там добавили, что мост через старое русло Москвы-реки соединит набережную Марка Шагала и проектируемый проезд № 4062, а на участке от МКАД до реки Сходня планируется возведение ещё одного.

Ранее News.ru писал, что Москомархитектура подвела итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации. В результате было принято решение заменить одного из исполнителей.


#москва #мост #строительство
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