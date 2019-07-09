https://static.news.ru/photo/3e8d7c86-a2d5-11e9-92c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Власти Москвы планируют построить две новые игровые площадки в Детском Черкизовском парке. В нём уже проводятся работы по благоустройству и озеленению. Об этом сообщает портал столичной мэрии.

Отмечается, что ранее в парке было три игровые площадки. Одна из них, площадью 1,5 тыс. кв. м, уже обновлена, две другие – полностью реконструируют.

Осталось установить игровое оборудование и положить финишный слой травмобезопасного резинового покрытия, – цитирует сообщение ведомства « Москва 24 ».

В северо-восточной части парка планируется построить площадку «Путешествия». Игровую зону площадью 650 кв. м оборудуют комплексом в виде фрегата. В южной части появится площадка площадью 1,2 тыс. кв. м. На ней установят качели и батуты, поблизости – парковку для велосипедов и самокатов.

Ранее News.ru писал, что в Москве благоустраивают парк усадьбы Люблино. Его планируют открыть для посетителей до конца лета.