https://static.news.ru/photo/9b9be0d4-b757-11e9-8266-fa163e074e61_660.jpg «Москва-Сити» Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Самым популярным местом у пользователей Instagram для фото в Москве стала не Красная площадь, а «Москва-Сити». Рейтинг составил столичный комитет по туризму.

Хештег #москвасити был использован в соцсети 4,8 млн раз, а метки #краснаяплощадь, #redsquare и #кремль суммарно более 4,13 млн. Также популярным местом для фотографирования остаётся ВДНХ, выставочному комплексу посвящено более чем 80 тысяч публикаций, сообщает « Москва 24 ».

Далее в списке идут Арбат, парк Победы на Поклонной горе, Царицыно, здание МГУ, Коломенское, Большой театр и музей-усадьба «Измайлово».

Ранее News.ru писал, что в Москве начал работать короткий телефонный номер информационной поддержки туристов 122. Операторы консультируют на русском и английском языках. Они готовы ответить на любой вопрос: как оплатить проезд в метро или доехать до аэропорта, как добраться из одной точки маршрута в другую или где взять в прокат велосипед.

Кроме этого, туристам могут рассказать о городских событиях и фестивалях, проходящих в столице, подсказать адреса и время работы посольств, консульств и визовых центров, а также музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей.