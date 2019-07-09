https://static.news.ru/photo/6673d16a-a2d4-11e9-bbb8-fa163e074e61_1024.jpg Вид на коттеджи в Туапсе Фото: George Zakharchuk/Russian Look/Global Look Press

Краткосрочная аренда квартир в Сочи и Ялте в летний период оказалась самой дорогой в российских курортных городах. Стоимость проживания в сутки составит в среднем 2,3 тысячи рублей.

Как пишет «Российская газета» , на стоимость аренды в период отпусков влияет цена новостроек на побережье, растущий туристический поток, конкуренция за жильё и мода на отдых в России.

Согласно данным сервиса «Авито Недвижимость», существенно сэкономить на жилье можно при аренде квартир в Туапсе и Евпатории. Так, «однушка» у моря в этих городах в среднем обойдётся в 1,5 тысячи рублей в сутки. В Судаке можно разместиться за 1 710 рублей в день.

Несмотря на дорогое жильё, туристический поток в Крым после открытия движения по мосту вырос на 30% и увеличился на 76% за последние пять лет.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила, в каких случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске.