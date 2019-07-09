Краткосрочная аренда квартир в Сочи и Ялте в летний период оказалась самой дорогой в российских курортных городах. Стоимость проживания в сутки составит в среднем 2,3 тысячи рублей.
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Согласно данным сервиса «Авито Недвижимость», существенно сэкономить на жилье можно при аренде квартир в Туапсе и Евпатории. Так, «однушка» у моря в этих городах в среднем обойдётся в 1,5 тысячи рублей в сутки. В Судаке можно разместиться за 1 710 рублей в день.
Несмотря на дорогое жильё, туристический поток в Крым после открытия движения по мосту вырос на 30% и увеличился на 76% за последние пять лет.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила, в каких случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске.