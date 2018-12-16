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Красную площадь посетили 20 млн туристов

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Аналитическое агентство Турстат составило рейтинг самых популярных у туристов достопримечательностей России в 2018 году. Эксперты проанализировали как посещаемость, так и отзывы в Интернете.

«Топ-5 достопримечательностей России, популярных у туристов, составляют Красная площадь, Петергоф, Казанский кремль, Троице-Сергиева Лавра и озеро Байкал», — сообщили в Турстате.

Красную площадь в этом году посетили более 20 млн туристов, Петергоф — 5 млн, а Казанский кремль — 3 млн человек.

Ранее News.ru писал, что сайт для путешественников TripAdvisor по данным бронирования составил десятку самых популярных достопримечательностей мира этого года. Лидерами первой пятёрки стали римский Колизей, музеи Ватикана, статуя Свободы в Нью-Йорке, музей Лувра и Эйфелева башня в Париже. В десятку также вошли Базилика Саграда-Фамилия в Барселоне, мост Золотые ворота в Сан-Франциско, Стоунхендж в британском Эймсбери, Версальский дворец и Канал Гранде в Венеции.


#россия #туризм #путешествия
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