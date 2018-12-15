Колизей стал самой популярной достопримечательностью мира

https://news.ru/storage/news/d48b7c02674ccb4a3f08e85a48526622/2f04eab6-5474-4c9d-ad9a-067d178a808e_850.jpg hm/ Global Look Press

Сайт для путешественников TripAdvisor по данным бронирования составил десятку самых популярных достопримечательностей мира этого года. Лидерами первой пятёрки стали римский Колизей, музеи Ватикана, статуя Свободы в Нью-Йорке, музей Лувра и Эйфелева башня в Париже.

«Самой популярной достопримечательностью в мире в 2018 году стал римский Колизей», — сообщает TripAdvisor.

В десятку также вошли Базилика Саграда-Фамилия в Барселоне, мост Золотые ворота в Сан-Франциско, Стоунхендж в британском Эймсбери, Версальский дворец и Канал Гранде в Венеции.

Ранее News.ru писал, что иностранные журналисты признали Крым российским. С ознакомительным визитом прибыли две делегации из Франции, Греции, Швеции, Сербии, Армении и Эквадора. Представители известных СМИ были удивлены темпами развития полуострова и отметили, что этот визит позволил развеять ложные мифы и пропагандистские штампы о Крыме. Журналисты считают, что международное сообщество должно признать Крым российским.