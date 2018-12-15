Колизей стал самой популярной достопримечательностью мира

Сайт для путешественников TripAdvisor по данным бронирования составил десятку самых популярных достопримечательностей мира этого года. Лидерами первой пятёрки стали римский Колизей, музеи Ватикана, статуя Свободы в Нью-Йорке, музей Лувра и Эйфелева башня в Париже.
«Самой популярной достопримечательностью в мире в 2018 году стал римский Колизей», — сообщает TripAdvisor.
В десятку также вошли Базилика Саграда-Фамилия в Барселоне, мост Золотые ворота в Сан-Франциско, Стоунхендж в британском Эймсбери, Версальский дворец и Канал Гранде в Венеции.
Ранее News.ru писал, что иностранные журналисты признали Крым российским. С ознакомительным визитом прибыли две делегации из Франции, Греции, Швеции, Сербии, Армении и Эквадора. Представители известных СМИ были удивлены темпами развития полуострова и отметили, что этот визит позволил развеять ложные мифы и пропагандистские штампы о Крыме. Журналисты считают, что международное сообщество должно признать Крым российским.