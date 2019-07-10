https://static.news.ru/photo/d6c3ea62-a2e4-11e9-9b8b-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средства на восстановление Иркутской области после паводка заложат в федеральный бюджет на 2019–2021 годы. Такое поручение дал вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий ЧП.

Минфин РФ и Минстрой РФ должны предусмотреть выделение Иркутской области в 2019–2021 годах средств федерального бюджета на капремонт, реконструкцию, строительство объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры и гидросооружений. Также необходимы деньги на возмещение затрат на проведение исследовательских, проектно-изыскательских и экспертных работ, — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, власти региона должна до 15 июля завершить очистку и дезинфекцию территории населённых пунктов, откачать воду, укрепить берега реки Ия в Тулуне во избежание оползней. А до 19 июля иркутские чиновники должны найти места под строительство нового жилья и предоставить об этом информацию в российское правительство.

Паводок начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 24 погибших и девяти пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктах. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.

9 июля в город прибыла военная колонна из 60 единиц специальной тяжёлой и автомобильной техники. Она будет заниматься восстановлением дорог к домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также наращиванием земляного защитного вала, писал News.ru.