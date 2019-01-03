Мошенники показали россиянам шоу от имени Авербуха

https://news.ru/storage/news/b5356f8b923540124e452fc2388f12fa/8e12b644-3ac1-492f-86b4-df965c133882_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Илья Авербух

Фейковое ледовое шоу «Снежная королева», которое якобы поставил прославленный фигурист Илья Авербух, показали в Астрахани и в дагестанском городе Каспийске. Подделку заметили даже самые неискушённые зрители.

Сам чемпион мира расстроен, что его имя используют неизвестные «ловкачи». К фигуристу поступают сотни писем от возмущённых зрителей, зря потративших свои деньги.

Из залов люди выходили уже через 15 минут после представления. По словам зрителей, артисты явно не являются фигуристами — они просто катались по льду.

При этом местные СМИ пишут, что, например, в Астрахани, по приглашению главы региона Сергея Морозова выступление «звёзд» посетили четыре тысячи ребят — сирот, детей из малоимущих и многодетных семей, воспитанников учреждений социальной защиты.

Спортсмен намерен подать в суд на мошенников, передаёт «Российская газета». Сейчас юристы подсчитывают объём понесённого ущерба и готовят иск к организаторам поддельного шоу.

Ранее Минздрав Челябинской области сообщил о вероятности активизации мошенников, которые захотят воспользоваться в корыстных целях взрывом газа в Магнитогорске. По данным пресс-службы ведомства, злоумышленники могут начать сбор денег на лечение пострадавших, писал News.ru.