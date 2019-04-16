Общероссийский народный фронт предлагает доработать методику оценки индекса качества городской среды, которую в конце прошлого года предложил Минстрой РФ. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе ОНФ. По мнению экспертов организации, представленный ведомством способ анализа не позволяет объективно оценить качество жизни в том или ином городе.

«Методика определения индекса качества городской среды, которую предлагает утвердить Минстрой РФ, требует серьёзной доработки. Мы разработали перечень индикаторов, которые должны быть учтены в данной методике. Это и доля дорог с твёрдым покрытием, и число нелегальных свалок, и доля населения, переселённого из аварийных домов, а также другие важные показатели», — рассказали News.ru в ОНФ.

Весь перечень предложений будет направлен в Минстрой, сообщили в общественной организации.

Формирование комфортной городской среды стало частью нового национального проекта «Жильё и городская среда». По планам на реализацию этого раздела будет направлено 268 млрд рублей, в том числе 239 млрд из федерального бюджета. Президент Владимир Путин в новом «майском указе» подчёркивал, что городскую среду нужно сделать комфортной для жизни. Индекс её качества необходимо повысить на 30%, а число муниципальных образований, где она неблагоприятна, — сократить в два раза.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что качество городской среды было проанализировано более чем в 1000 городов, в 80% из них горсреда была признана неблагоприятной. По его словам, в рамках предложенной оценки индекса будут учитываться качество доступной социальной и коммунальной инфраструктуры, сферы услуг, цифровой среды, качество и безопасность дорог, состояние экологии.

Общественники считают этот список неполным. Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов утверждает, что при оценке качества городской среды необходимо учитывать ещё ряд критериев. Например, показатели, связанные с демографической ситуацией.

«Основная цель повышения качества городской среды — это раскрытие возможностей человеческого потенциала, это конкурентоспособность городов за человека, это предотвращение отрицательной демографической динамики в муниципалитетах. Однако в данной методике нет индикаторов демографической оценки, которые соответствовали бы этой цели и способствовали изучению демографической ситуации», — утверждает эксперт.

Кроме того, говорит он, важно принимать во внимание социокультурные, исторические особенности городов.

Эксперты Народного фронта также настаивают на том, что упомянутая методика должна быть дополнена данными об аварийном жилфонде.

Сергей Лантюхов/News.ru

«В нынешней редакции индекс качества городской среды оценивает процент населения, живущего в аварийных зданиях. Но куда показательнее учесть долю граждан, переселённых из „аварийки“. Сейчас в регионах муниципалитеты занижают число аварийных домов, чтобы не портить свою статистику. А в ОНФ поступает множество обращений от людей, жалующихся на то, что их дом с давно истёкшим сроком службы не признают аварийным. Или есть примеры, когда муниципалитет отправил жителей проводить оценку степени износа здания за собственный счёт. А после того, как люди получили положительную оценку от независимых экспертов, муниципалитет организует свою экспертизу, по которой дом не является даже ветхим», — рассказала эксперт ОНФ, руководитель некоммерческого партнёрства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В число других обязательных индикаторов, которые разработали общественники, также вошли объём переработанных твёрдых коммунальных отходов (на душу населения) и число несанкционированных свалок. В существующей редакции индекс качества предполагает оценку объёма только вывезенных ТКО. Кроме того, по этой методике оценивается доля жилфонда, обеспеченного централизованными коммунальными услугами. А вот степень износа сетей и число аварий на них, как ни странно, не берётся во внимание, заявляют общественники.

Также, считают в ОНФ, методику важно дополнить долей дорог с твёрдым покрытием, качеством дорожной сети и учесть, насколько она оснащена павильонами на остановках общественного транспорта. Если говорить о зданиях, то необходимо, утверждают общественники, оценить долю домов, оставшихся без управления, число площадок с разрушенными объектами или законсервированными недостроями, уровень точечной застройки.

Кроме того, считают они, в методику необходимо включить долю граждан, принявших участие в программах благоустройства, а также количество спортивных площадок на душу населения.

Эксперты ОНФ также разработают Народный стандарт формирования комфортной городской среды. Основными критериями станет вовлечение населения в благоустройство городской среды. Эти критерии также предлагается использовать в индексе качества городской среды.