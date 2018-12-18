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Ремонт колледжа в Керчи после взрыва обойдётся в миллионы

RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Ремонт и техническое оснащение Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре один из студентов устроил массовый расстрел и взрыв, обойдутся в 13 млн рублей.

Работы уже начались, средства на повреждённое здание были выделены из резервного фонда Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское Минобразования.

Восстановительные работы планируется завершить до конца 2018 года.

Как писал News.ru, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого преступник поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший умер в библиотеке на втором этаже.


#керчь #колледж
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