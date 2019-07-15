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Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек на несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Полицейские увезли с Трубной площади представителей русофильского националистического движения SERB.

Активисты прошли в центр толпы и предприняли попытку спровоцировать участников митинга на драку, передаёт «Интерфакс». Силовики оттеснили их от остальных людей, участвующих в мероприятии. Нарушители порядка самостоятельно прошли в автозак....