Юнус-Бек Евкуров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замминистра обороны, будет курировать в военном ведомстве Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полётов авиации Вооруженных сил. В непосредственном подчинении ему находятся руководители соответствующих подразделений Сергей Байнетов и Иван Бувальцев.

Информация о полномочиях нового замминистра обнародована на сайте Минобороны.

Как писал News.ru, 8 июля Юнус-Бека Евкурова назначили заместителем министра обороны. Указ подписал президент Владимир Путин.

О том, что в подчинение Евкурову перейдут два указанных управления, СМИ писали ещё в начале июля.

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