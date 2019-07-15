Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замминистра обороны, будет курировать в военном ведомстве Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полётов авиации Вооруженных сил. В непосредственном подчинении ему находятся руководители соответствующих подразделений Сергей Байнетов и Иван Бувальцев.
Информация о полномочиях нового замминистра обнародована на
Как писал News.ru, 8 июля Юнус-Бека Евкурова назначили заместителем министра обороны. Указ подписал президент Владимир Путин.
О том, что в подчинение Евкурову перейдут два указанных управления, СМИ писали ещё в начале июля.