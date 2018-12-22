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Министр просвещения призвала дать передышку школьникам

Андрей Любимов /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева посоветовала родителям не нагружать школьников в каникулы вопросами, связанными с учёбой. По её мнению, дети должны получить хорошую передышку.

Министр полагает, что к «школьным» вопросам родителям следует возвращаться по прошествии нескольких дней каникул. Причём, делать это мягко и ненавязчиво.

Васильева пояснила, что можно почитать вместе с ребёнком, повторить что-то, обсудить, но не слишком усердствуя, передает РИА Новости. При этом глава ведомства добавила, что она всё-таки за то, чтобы дети больше отдыхали во время каникул.

Ранее News.ru сообщил, что Васильева рассказала о новых должностях, которые появятся в российских школах. Это будут старший и ведущий учитель. Последний, в частности, станет наставником для молодых коллег.


#россия #каникулы #школьники #ОльгаВасильева
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