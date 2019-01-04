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Милонов предложил провести ревизию машин с мигалками

Виталий Милонов Сергей Булкин/News.ru

Виталий Милонов

общество [ версия для печати ]

Российский парламентарий Виталий Милонов обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с предложением провести крупномасштабную ревизию гражданских автомобилей, оснащённых проблесковыми и специальными сигналами.

По словам депутата, россияне стали часто жаловаться ему на то, что количество таких машин на дорогах возросло. Граждане опасаются повторения ситуации начала 2000-х годов, когда огромное количество авто с проблесковыми маячками стало настоящей головной болью для автолюбителей. Такие транспортные средства нередко демонстративно нарушали правила дорожного движения и становились причиной пробок, сообщает РИА Новости.

«Чрезмерное количество спецсигналов на дорогах негативно влияет как на дорожную обстановку, так и на отношение других участников движения к машинам специальных служб», — отметил народный избранник.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная таможенная служба попросила разрешения у президента России Владимира Путина устанавливать на свои автомобили спецсигналы. В ведомстве сочли, что это повысит эффективность борьбы с распространением санкционной продукции.


#россия #автомобили #дмитриймедведев #милонов
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