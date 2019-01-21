Мединский: анонимность в интернете исчезнет в будущем

https://news.ru/storage/news/e945dadaacffee56f866fc9e72786874/b0ee5df9-902d-4498-bbdb-4b95ca6fe8e3_850.jpg Gail Orenstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр образования России Владимир Мединский заявил, что анонимность в интернете в будущем исчезнет. По его словам, доступ в Сеть во всём мире будет осуществляться через персональный идентификатор.

«И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет "по паспорту", — это я вам гарантирую», — передаёт его слова ТАСС.

Мединский отметил, что это его личный прогноз, информируют argumenti.ru.

Как ранее писал News.ru, Twitter и Facebook попали под административное расследование Роскомнадзора. Ведомство заподозрило американские компании в неисполнении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.