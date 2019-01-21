USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.36 $ Bitcoin3,540.64 $
МОСКВА-9°C12:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Мединский: анонимность в интернете исчезнет в будущем

Gail Orenstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Министр образования России Владимир Мединский заявил, что анонимность в интернете в будущем исчезнет. По его словам, доступ в Сеть во всём мире будет осуществляться через персональный идентификатор.

«И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет "по паспорту", — это я вам гарантирую», — передаёт его слова ТАСС.

Мединский отметил, что это его личный прогноз, информируют argumenti.ru.

Как ранее писал News.ru, Twitter и Facebook попали под административное расследование Роскомнадзора. Ведомство заподозрило американские компании в неисполнении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.


самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
общество 12:22, 21 января 2019
Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
в мире 11:59, 18 января 2019
Жителей Зимбабве лишают выхода в интернет
общество 15:54, 2 января 2019
Сеть Wi-Fi расширилась в Москве
Лента новостей
спорт 12:54
Бабиков остался без Кубка мира и пофилософствовал
происшествия 12:52
Кислотой брызнули в сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой
в мире 12:48
Десятки тонн погибшей рыбы собрали на реке Урал
спорт 12:46
Серена Уильямс возомнила себя первой ракеткой мира
общество 12:41
Автономера в РФ начнут выдавать по прописке
Другие новости
общество 12:41
Автономера в РФ начнут выдавать по прописке
общество 12:34
Морозы ударят по Москве 23 января
общество 12:23
Красноярцы отправили депутатам посылки с отходами
общество 12:22
Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top