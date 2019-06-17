https://static.news.ru/photo/8fcc7816-9107-11e9-9a14-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Храм Смоленской иконы Божией Матери будет построен в столичном районе Фили-Давыдково к концу 2020 года. Открытие религиозного сооружения приурочат к 30-летию МЧС.

По словам депутата Госдумы Владимира Ресина, храм станет главной святыней спасателей. Здание планируется сделать двухъярусным, однокупольным с шатровым завершением и колокольней в стиле владимирской школы православного зодчества. Верхний ярус рассчитан на 500 человек, а нижний — храм Боголюбской иконы Божией Матери — на 300 человек.

В настоящее время практически завершена монолитная конструкция строения, ведутся работы по утеплению стен и наружной кирпичной кладки. К 1 июля, когда празднуется день Боголюбской Божией Матери, храм планируется увенчать куполом с золочёным крестом, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма, ставшего причиной конфликта в Екатеринбурге, начнётся не ранее 2020 года. Он пояснил, что изначально предполагалось возвести его к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году.