https://static.news.ru/photo/5386ee60-98f8-11e9-b0c2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: : State Duma Russia/Global Look Press

Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоили звание почётного гражданина города-курорта Кисловодска. Соответствующее решение приняли местные депутаты.

Матвиенко удостоили такой чести, так как она привлекла внимание руководства страны к проблемам города и взяла под свой патронаж процесс его восстановления. Её кандидатуру выдвинула кисловодская территориальная организация Союза журналистов России, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Валентина Матвиенко поинтересовалась у главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова, не был ли «Дальневосточный гектар» «пиар-акцией». По мнению сенатора, программа ушла «как-то не в ту сторону»: она должна была быть направлена на развитие региона, но результатов не видно.