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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова, не был ли дальневосточный гектар «пиар-акцией». По мнению сенатора, программа ушла «как-то не в ту сторону»: она должна была быть направлена на развитие региона, но результатов не видно.

Хотелось бы узнать, была это пиар-акция или все-таки серьёзный инструмент привлечения на Дальний Восток? Главное, чтобы здесь не было по принципу „нехай буде“, чтобы не просто люди бесплатно землю получали, и пусть себе она лежит как „золотой запас“. Программа должна реально работать, — сказала она на встрече Козлова с сенаторами в Совфеде.

Спикер верхней палаты подчеркнула, что комфортной должна быть не только процедура получения земли, но и дальнейших согласований для проведения к ней дороги или строительства.

В качестве примера работы для занимающегося развитием востока страны министра Матвиенко привела соседний Китай:

[В Китае], как грибы, растут новые города, суперсовременная инфраструктура, там поезда не на магнитной подушке ходят, а летают по воздуху. Надо сосредоточиться, хочется реального прорыва, давайте у китайцев поучимся.

Слова Матвиенко приводит РИА Новости и «Интерфакс». Что ей ответил министр Александр Козлов, пока не сообщается.

«Дальневосточный гектар» — социальная инициатива российского правительства, призванная привлечь на Дальний Восток жителей из других регионов страны и закрепить на этих территориях постоянное население. Участок площадью до 1 га в любом из регионов ДФО может получить любой гражданин РФ. В 2019 году в программу было решено включить Бурятию и Забайкалье.

Ранее News.ru писал о том, что, по состоянию на сентябрь 2017 года, в правительство РФ поступило свыше 100 тыс. заявок на получение гектара, треть из которых — коллективные. При этом чаще всего граждане используют гектар для сельского хозяйства и строительства жилых домов.