https://static.news.ru/photo/2c3cf288-9fb4-11e9-9832-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино» Фото: Союзмультфильм/Wikimedia

«Матроскин блюз» — 17-й эпизод мультсериала о приключениях друзей в Простоквашино появился на YouTube-канале «Союзмультфильма».

Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы. Весеннее настроение посетило в этой серии и Галчонка, он переживает романтическое увлечение. Режиссировала серию Светлана Мардаголимова, работавшая над «Фиксиками» и «Смешариками», сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что студия «Союзмультфильм» ведёт переговоры с Китаем о продаже первого сезона «Возвращения в Простоквашино». Ожидается, что летом мультик представят на анимационном рынке в Анси.