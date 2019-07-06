«Матроскин блюз» — 17-й эпизод мультсериала о приключениях друзей в Простоквашино появился на YouTube-канале «Союзмультфильма».
Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы. Весеннее настроение посетило в этой серии и Галчонка, он переживает романтическое увлечение. Режиссировала серию Светлана Мардаголимова, работавшая над «Фиксиками» и «Смешариками», сообщает
Ранее News.ru писал, что студия «Союзмультфильм» ведёт переговоры с Китаем о продаже первого сезона «Возвращения в Простоквашино». Ожидается, что летом мультик представят на анимационном рынке в Анси.