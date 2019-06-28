Масштаб вывода денег из автодилера «Рольф», против владельцев и руководства которого возбуждено уголовное дело, может быть в полтора раза больше, чем считает следствие. На это указывают данные финансовой отчётности компании. Правоохранительные органы говорят, что незаконно были выведены 4 млрд рублей.

По версии следствия бывший депутат Госдумы Сергей Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», в 2014 году вступил в сговор со своими топ-менеджерами для незаконного перечисления выручки на счёта подконтрольного ему офшора. Сумма оценивается в 4 млрд рублей. Изучив отчётность компании, News.ru обнаружил, что в 2012 году на бухгалтерском балансе «Рольфа» внезапно появились нематериальные активы стоимостью свыше 6 млрд рублей, они не раскрываются. С 2014 года эти активы постепенно теряли свою стоимость и почти полностью «исчезли» с баланса в 2017-м. Речь о правах владения на товарный знак, ещё в конце прошлого года они оценивались по балансу в 5,2 млрд рублей. Одновременно уставной капитал пополнился на те же шесть с лишним миллиардов, хотя еще в 2016-м году он составлял 31 млн рублей.

«Схема была совершенно простая, — рассуждает источник News.ru близкий к финансовым процессам. — В 2012 году кипрский акционер „Рольфа“ зашёл в капитал компании на 6 млрд рублей, только он зашёл туда не „живыми“ деньгами, а нематериальным активом. Соответственно, потом в 2016 году эту штуку свернули и загнали туда в капитал. Уже „недвижку“, а нематериальный актив — товарный знак с баланса списали, таким образом взноса в капитал в „живом“ виде не было, а всю прибыль вывели деньгами на Кипр».

Сейчас, соответственно, продолжает собеседник News.ru, изучивший отчётность компании, по факту ценные бумаги «Рольфа» не обеспечены, вся недвижимость и половина автопарка заложены по кредитам банков, «а капитал фактически дутый, потому что, что там в нём напереоценивали, — загадка природы», — объясняет источник.

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«Денег акционеров в этой конструкции нет вообще», — резюмирует он.

Сейчас, по данным News.ru, доли в компании «Рольф» распределены так: 1,68% принадлежат некоему Игорю Малярову, а 98,32% принадлежат кипрскому офшору Sinoco Limited.

Конечным бенефициаром Sinoco называют АО «МС Банк Рус». Согласно отчётности последнего, на 2015 год 100% голосов Sinoco Ltd принадлежит кипрской Calmco Trustees Ltd, которая является доверительным управляющим трастовой компании Rishy Trust. Владельцем последней в документе назван Александр Сергеевич Петров, предположительно, сын бывшего депутата Сергея Петрова.

По некоторым данным, «Панабел Лимитед», на счета которой переводилась выручка «Рольфа», принадлежит Сергею Петрову, основателю автодилера, который сейчас формально не имеет к нему никакого отношения.

Обыски в компании начались утром 27 июня. Пресс-служба ведомства рассказала, что уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Перевод валюты по подложным документам» возбуждено в отношении основателя, фактического владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда её руководителей.

Бывший военный лётчик Сергей Петров основал компанию в 1999 году. Сначала она занималась продажами автомобилей марки Mitsubishi. На сегодня ежегодная выручка компании составляет около 230 млрд рублей. Среди брендов автомобилей, которые продает «Рольф», — марки Audi, BMW, Ford, KIA, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen и другие.



Много лет он представлял в Госдуме партию «Справедливая Россия». В 2011 году Сергей Петров поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», а кроме того, не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.

Сам Петров связывает уголовное дело либо с местью за его политическую позицию, либо с попыткой незаконным путём завладеть его бизнесом.