https://static.news.ru/photo/9f09d348-b84c-11e9-815e-fa163e074e61_660.jpg Александр Малькевич Фото: Александр Малькевич/vk.com

Член Общественной палаты Александр Малькевич собрал материалы, которые способствуют формированию искажённого представления у читателей о серии взрывов и пожаре на складе боеприпасов в красноярском Ачинске. Он передал их в Генпрокуратуру, чтобы сотрудники правоохранительных органов наказали авторов фейков.

В Сети есть разные точки зрения на то, что послужило причиной этих событий, но надо признать и то, что власти сделали многое, чтобы избежать многочисленных жертв, — считает общественный деятель.

Он осудил статьи, в которых говорится, что в Ачинске было химическое оружие или там был нанесён ядерный удар.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Как писал News.ru, Следственный комитет подтверждает гибель одного человека в результате серии взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.